Минобороны РФ заявило о переброске резервов в Курскую область

Ракетные системы залпового огня РСЗО «Град», артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника направлены для наращивания сил в Суджанском районе Курской области. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Курской области для наращивания сил, ведущих бои с украинскими формированиями.

«В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, — реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "Камаз"», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. По последним данным Минобороны РФ, российские войска продолжают отражать попытку вторжения. Потери украинских войск за сутки превысили 280 военнослужащих и 27 единиц техники. Всего на Курском направлении ВСУ потеряли до 945 бойцов и 102 единиц бронетехники.