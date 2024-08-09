Французские военные, вступившие в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников, «гибнут сотнями». Об этом заявил военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

По его словам, западных военных посылают на Украину под видом наемных бойцов, что позволяет скрывать настоящие потери среди них. Боснич подчеркнул, что иностранные солдаты стали основной мишенью для российских ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».

«Российские действия особенно задели французских военных, которые продолжают гибнуть сотнями, но их командование все еще отправляет их зря умирать в конфликте, который никогда не произошел бы, если бы не наставления их кукловодов», — написал эксперт.

Напомним, что в середине июля отставной полковник армии Испании Педро Баньос заявил, что 18 военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты армии Франции погибли в результате удара по Одессе. Еще 25 британцев получили ранения.

После этого в Минобороны РФ заявили, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по пункту временной дислокации наемников в издании строительной компании «Скорпион» в Харькове. Уничтожены до 100 боевиков.