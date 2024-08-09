Telegram-канал «Архангел спецназа Z» назвал сложной обстановку на Часовоярском направлении в Донецкой Народной Республике. По данным авторов, серьезные боестолкновения продолжаются в районе урочища Орлова и микрорайона Новый. Министерство обороны России на данный момент не комментировало эту информацию.

Обстановка на Часовоярском направлении остается сложной. В районе урочища Орлова и микрорайона Новый продолжаются ожесточенные бои, — сказано в сообщении.

Также авторы канала отметили, что обстановка носит динамичный характер и постоянно меняется. Там также добавили, что в районе работает российская авиация, в то же время украинские подразделения применяют большое количество FPV-дронов и укрываются в подвалах.

Подоляка сообщил о возобновлении боев за Часов Яр

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что военный из Франции оказался в танке Вооруженных сил Украины во время удара российской артиллерии. Отмечалось, что наемник получил тяжелые ранения, медики оказали ему всю необходимую помощь, однако не смогли спасти. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого в пророссийском подполье Херсона рассказали, что Польша помогает Украине вербовать наемников в добровольческий «Украинский легион». Там отметили, что Варшава обещает вступающим в него беженцам вид на жительство в республике, а само подразделение назвали «националистическим батальоном». Украинцы при этом предостерегают своих близких от вступления в него, утверждают подпольщики.