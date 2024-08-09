Житель Курской области рассказал о спасении Поддубного

Житель Курской области Николай Рыльский рассказал о спасении раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Газета.Ru

«Пытался заехать в Суджу. На спуске с горки уже были первые сгоревшие машины. По мне отработал какой-то беспилотник. Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения», — сказал мужчина. RT на русском

«Он был весь в крови, вся одежда — в клочья, спина обгоревшая, кожа слезала лоскутами. Руки, ноги — все», — рассказал Рыльский. News.ru