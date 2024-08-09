Карьера главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения украинских войск на Курскую область. Об этом пишет журнал The Economist.

Как отмечает издание, атака по российской территории тесно связана с Сырским, который на Украине часто подвергается критике. В ситуации, «когда ставки настолько высоки», карьера генерала может зависеть от этого. Оправданность попытки вторжения в Курскую область все еще вызывает сомнения на фоне сложного положения ВСУ на других участках фронта, а сообщения из украинских госпиталей свидетельствуют о росте потерь.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. По словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, подразделений численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории Суджанского района.

Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев

9 августа Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку вторжения. Потери украинских войск за сутки превысили 280 военнослужащих и 27 единиц техники. Всего на Курском направлении ВСУ потеряли до 945 бойцов и 102 единиц бронетехники.