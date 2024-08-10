Оценена обстановка в городе-спутнике Курской АЭС

В Курчатове Курской области, городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС) спокойная обстановка. Об этом сообщает Telegram-канал «СИГНАЛ» с места событий.

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Магазины и аптеки в городе работают, сотрудники МФЦ принимают документы. Также, как сообщает корреспондент канала, в городе не наблюдается паники, в магазинах хватает продуктов, нет очередей.

Россия связалась с МАГАТЭ из-за ситуации на Курской АЭС

На АЗС около Курчатова также нет скопления машин, не зафиксировано повышения цен.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг Курской АЭС. Уточнялось, что Гросси продолжит информировать мировое сообщество о развитии событий вокруг АЭС и будет держать ситуацию под контролем.

В свою очередь, мэр Курска Игорь Куцак также оценил обстановку в городе и назвал ее стабильной. По словам мэра, развернуты пункты временного размещения для курян, покидающих приграничные территории.