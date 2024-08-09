Обмены пленными между РФ и Украиной решили прекратить

Обмены пленными и убитыми между РФ и Украиной прекратятся на неопределенное время. Как сообщает Telegram-канал Mash, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобильный пункт пропуска «Колотиловка» в Белгородской области, где стороны передавали друг другу солдат с 2022 года.

Нападение произошло днем в четверг, 8 августа. Украинцы выпустили несколько снарядов, по предварительным данным, из Т-90М, а также нанесли ряд ударов дронами. В результате пункт сгорел дотла в течение нескольких часов. Канал отмечает, что «Колотиловка» была единственным местом в зоне спецоперации, где армии двух стран могли обмениваться бойцами.

Напомним, что в последний раз об обмене пленными Минобороны РФ сообщало в середине июля. Тогда в Россию вернулись 95 человек, столько же — на Украину. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.