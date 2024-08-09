В администрации Курской области оценили обстановку в регионе

Оперативная обстановка на территории Курской области продолжает оставаться сложной. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

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По его словам, власти во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями организовали системы оказания помощи жителям Курской области. В частности, речь идет о вынужденных переселенцах.

«В Курске развернут гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов», — подчеркнул Смирнов.

Он уточнил, что филиал «Народного фронта» в Ростове-на-Дону передал для жителей Курской области более 1000 продуктовых и гигиенических наборов. От отделения общественной организации в Белгородской области, в свою очередь, поступило 3600 продуктовых и 200 санитарных наборов.

Более того, партнеры «Народного фронта» привезли на склад в Курске свыше 100 тонн продуктов. Ожидается, что в ближайшее время в хранилище разместят еще пять партий продуктов.

«Дополнительно подготовлены генераторы, бутилированная вода и лекарства», — добавил врио главы региона.

Утром 6 августа украинские военные пересекли границу и зашли на территорию Курской области. В частности, около 300 бойцов Вооруженных сил Украины атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских формирований вглубь региона остановлено. Тем не менее бои в приграничных районах продолжаются до сих пор. Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что солдаты ВСУ начали сооружать укрепрайоны на занятых территориях Курской области. Официально эту информацию никто не подтверждал.