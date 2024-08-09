Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении 280 военных

В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ за сутки на Курском направлении составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. RT на русском

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, 6 боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, 2 самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и 3 орудия полевой артиллерии», - сообщили там. ТАСС

В военном ведомстве рассказали о продолжении боев на территории Курской области. В частности, там сообщили о нанесении ударов по районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Lenta.ru