У Вооруженных сил России в настоящий момент достаточно сил и возможностей, для того, чтобы противостоять атаке ВСУ на курском направлении. Такое заявление в пятницу, 9 августа, сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

— Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы работу доделать и остановить противника, — цитирует Алаудинова ТАСС.

В четверг, 8 августа, Алаудинова заявил, что ситуация в Курской области в целом не является критической. По его словам, в Курской области «ничего сверхъестественного не произошло».

Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера

Резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействованные в атаке на Курскую область, были последними для Киева. Такое мнение выразил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России (ВС РФ), командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его мнению, уничтожение этих резервов ВСУ позволит России открыть «финишную прямую» в ходе спецоперации на Украине.

Действительно ли это так и для чего украинские резервы перебросили к границам Курской области, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.