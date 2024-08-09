Мощный удар нанесли, вероятно, по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Стецовке в приграничной Сумской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.

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По его словам, «прилет» был минувшей ночью. Он был настолько сильным, что в месте поражения было видно зарево.

«Возможно, по полигону. Там есть небольшой», — добавил собеседник агентства.

Лебедев также рассказал, что Украина несет большие потери при атаке на Курскую область. В Сумах много «скорых» и просьб о сдаче крови для лечения раненых. Он отметил, что украинская пехота, танки и другая техника «уничтожаются и не особо возобновляются».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. По словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, подразделений численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории Суджанского района. Сейчас бои в регионе продолжаются.