Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера

Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что в Курской области, подвергшейся нападению со стороны Вооруженных сил Украины, «установлен федеральный уровень реагирования».

«Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», - говорится в заявлении.

В словаре терминов на сайте МЧС отмечается, что чрезвычайная ситуация федерального характера возникает на определенной территории «в результате аварии, катастрофы или стихийного бедствия, в ходе которых пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1 000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда».

Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. По словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, подразделений численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории Суджанского района. Российские военные и пограничники остановили их продвижение и начали планомерное вытеснение из региона. Боевые столкновения продолжаются.