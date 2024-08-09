В Латвии захотели ввести обязательную военную службу для женщин

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поддержала идею введения обязательной военной службы для женщин. Lenta.ru

«Мы ничем не хуже мужчин. В службе обороны также есть возможности для специализации, как и в [добровольческом ополчении Латвии] Земессардзе», - приводит ее слова портал Delfi. Министр подчеркнула, что хотя слово «обязательно» звучит негативно, у женщин есть не только возможности, но и обязанности. По ее оценкам, обязательная воинская повинность женщин «принесет пользу всем». ТАСС

Ранее стало известно, что Латвия проинвестирует развитие «армии дронов». Ura.Ru