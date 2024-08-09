Модернизированную версию БПЛА Supercam S350 покажут на "Армии-2024"

Обновленный вариант комплекса с беспилотником Supercam S350 представят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

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"Впервые будет показана модернизированная версия хорошо зарекомендовавшего себя в ходе специальной военной операции (СВО) флагманского комплекса с беспилотными летательными аппаратами Supercam S350 - новое поколение S350M", - сказано в сообщении разработавшей дрон группы компаний "Беспилотные системы".

Также на форуме будет представлен беспилотный конвертоплан Supercam SX350, который можно будет использовать даже в горах и лесах благодаря автоматическому вертикальному взлету и посадке.

А еще на "Армии-2024" покажут беспилотный летательный аппарат коптерного типа Supercam X4. Этот коптер оснащен четырьмя электродвигателями, продолжительность его полета - до 40 минут. Он может проводить разведку и мониторинг в режиме реального времени на расстоянии до 5 км в любое время суток.

Напомним, что Supercam S350 - это один из основных российских разведывательных беспилотников, использующихся военными в зоне спецоперации. БПЛА предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах и целеуказания. Продолжительность полета до 4,5 часа, дальность до 240 км и возможность передачи видеоданных на расстояние до 100 км сделали этот небольшой дрон с размахом крыла в 3,2 метра одним из лучших в своем классе.