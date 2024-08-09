Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев

Кадр из последнего опубликованного видео военкора Евгения Поддубного перед попаданием украинского FPV-дрона в машину, где находился корреспондент (справа). 7 августа 2024 г., Курская область, Россия. Военкор Евгений Поддубный после ранения на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (слева). Москва, Россия, 8 августа 2024 г.