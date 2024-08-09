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Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев

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Надпись «Курск, вся Россия с тобой!» на фасаде стадиона «Ростов-Арена». Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Надпись «Курск, вся Россия с тобой!» на фасаде стадиона «Ростов-Арена». Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Эрик Романенко/ТАСС
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г.
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Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. 
© Телеграм-канал «Алексей Смирнов»
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г.
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Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. 
© Телеграм-канал «Алексей Смирнов»
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г.
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Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. 
© Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

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Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г.
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Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. 
© Телеграм-канал «Алексей Смирнов»
Уничтожение военнослужащими — операторами барражирующего боеприпаса «Ланцет» самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
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Уничтожение военнослужащими — операторами барражирующего боеприпаса «Ланцет» самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. Курская область, Россия. 7 августа 2024 г. 
© Минобороны РФ
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах уничтожение военнослужащими — операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях. Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах уничтожение военнослужащими — операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях. Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Минобороны РФ
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г.
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Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. 
© Телеграм-канал «Алексей Смирнов»
Кадры работы расчета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М»: нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
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Кадры работы расчета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М»: нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Курская область, Россия. 7 августа 2024 г. 
© Минобороны РФ/РИА Новости

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Расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара уничтожена боевая и специальная техника ВСУ. Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
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Расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара уничтожена боевая и специальная техника ВСУ. Курская область, Россия. 7 августа 2024 г. 
© Минобороны РФ
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах уничтожение военнослужащими — операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях. Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах уничтожение военнослужащими — операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях. Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Минобороны РФ
Кадр из последнего опубликованного видео военкора Евгения Поддубного перед попаданием украинского FPV-дрона в машину, где находился корреспондент (справа). 7 августа 2024 г., Курская область, Россия. Военкор Евгений Поддубный после ранения на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (слева). Москва, Россия, 8 августа 2024 г.
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Кадр из последнего опубликованного видео военкора Евгения Поддубного перед попаданием украинского FPV-дрона в машину, где находился корреспондент (справа). 7 августа 2024 г., Курская область, Россия. Военкор Евгений Поддубный после ранения на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (слева). Москва, Россия, 8 августа 2024 г. 
© Департамент здравоохранения города Москвы, телеграм-канал «Поддубный |Z|О|V| edition»
Жители Курска стоят в очереди к мобильной станции переливания крови для помощи раненым жителям приграничных территорий. г. Курск, Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
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Жители Курска стоят в очереди к мобильной станции переливания крови для помощи раненым жителям приграничных территорий. г. Курск, Курская область, Россия. 7 августа 2024 г. 
© УМВД России по Курской области
Доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Илья Питалев/РИА Новости

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Автобус проезжает мимо стелы на въезде в город воинской славы Курск. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Автобус проезжает мимо стелы на въезде в город воинской славы Курск. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press
Специалисты МЧС России оказывают необходимую психологическую поддержку эвакуированным с приграничных территорий Курской области во время вторжения украинских войск в Курскую область. Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Специалисты МЧС России оказывают необходимую психологическую поддержку эвакуированным с приграничных территорий Курской области во время вторжения украинских войск в Курскую область. Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© МЧС России
Эвакуированные из города Суджа жители в пункте временного размещения (ПВР). г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Эвакуированные из города Суджа жители в пункте временного размещения (ПВР). г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Владимир Гердо/ТАСС
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» в Курске. г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» в Курске. г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Илья Питалев/РИА Новости
Представители Российского Красного Креста общаются с детьми, пострадавшими в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области, в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Представители Российского Красного Креста общаются с детьми, пострадавшими в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области, в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Илья Питалев/РИА Новости

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Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» в Курске. г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» в Курске. г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Илья Питалев/РИА Новости
Пострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Пострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Илья Питалев/РИА Новости
Пострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Пострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Илья Питалев/РИА Новости
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Илья Питалев/РИА Новости
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов области. г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов области. г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Владимир Гердо/ТАСС

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Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
27/31
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
28/31
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press
Активисты собирают гуманитарную помощь для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
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Активисты собирают гуманитарную помощь для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

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Представители власти и жители Луганска подносят свечи, цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память о погибших при атаке украинских националистов на Курскую область. г. Луганск, Луганская Народная Республика, Россия. 8 августа 2024 г.
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Представители власти и жители Луганска подносят свечи, цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память о погибших при атаке украинских националистов на Курскую область. г. Луганск, Луганская Народная Республика, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Телеграм-канал «Леонид Пасечник»
Медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре. Краснодар, Краснодарский край, Россия. 8 августа 2024 г.
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Медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре. Краснодар, Краснодарский край, Россия. 8 августа 2024 г. 
© Виталий Тимкив/РИА Новости

С 6 августа Курская область переживает последствия вторжения украинских подразделений. Сначала регион подвергся атаке беспилотников, затем последовали обстрелы Суджи и близлежащих районов. Утром появились сообщения о прорыве украинских вооруженных групп на несколько направлений и о боях на границе.

В приграничных районах Курской области круглосуточно продолжается эвакуация населения. Людей вывозят автобусами и поездами. Владимир Путин пообещал выплату компенсаций в размере 10 тыс. рублей каждому эвакуированному. Всего из госбюджета на срочные выплаты жителям выделили 220 млн рублей.

К акциям в поддержку Курской области присоединились Донецкая и Луганская народные республики, а также Ростовская и Ульяновская области.

С вечера 7 августа в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыты для пассажиров. В связи с увеличившимся спросом на перевозки из Курска в Москву запущен дополнительный поезд.

Сейчас в регионе продолжаются боевые действия. По информации Минздрава, в больницах находятся 34 пострадавших, включая пятерых детей. Среди пострадавших — корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Девять раненых, включая Поддубного, перевели на лечение в Москву.