Около 120 наемников из «Грузинского легиона»* участвуют в атаках на Курскую область. Об этом пишет американский портал The War Zone.со ссылкой на источник, информированный о ходе боевых действий в регионе.

Напомним, что по данным ФСБ, «Грузинский легион»* был создан в 2014 году под руководством Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Его члены участвовали в вооруженном конфликте против ДНР и ЛНР, а после начала спецоперации принимали участие в боевых действиях против российской армии. По данным ФСБ, члены террористической организации причастны к пыткам российских военных, убийствам мирных жителей, а также диверсиям и терактам на территории России.

Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. По словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, подразделений численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории Суджанского района. Сейчас бои в приграничье продолжаются.

*организация признана террористической в России и запрещена