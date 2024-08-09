В ДНР ликвидировали французского танкиста-наемника

Военнослужащий из Франции погиб в результате удара российской артиллерии по танку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

© РИА Новости

По словам собеседника агентства, француз находился в экипаже танка. При ударе он получил тяжелое ранение. Раненому оказали необходимую помощь, однако от полученных ранений военный скончался.

7 августа стало известно, что российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Николаевской области, где находились иностранные наемники. Как рассказывал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ликвидировать удалось свыше 200 человек.

Назван размер заработка иностранных наемников на Украине

3 августа Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по месту дислокации иностранных наемников. Также были поражены две пусковые установки ЗРК С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей П-18 и склады с горючим.