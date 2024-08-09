ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Вооруженные силы (ВС) России сорвали попытку Вложенных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Икс, передает РИА Новости.

По его словам, около 4 часов утра ВСУ предприняли масштабную попытку форсирования водной преграды в направлении Кинбурнской косы, но российская разведка отследила их действия еще на правом берегу Днепра. Часть плавательных средств ВСУ была уничтожена в дальней морской зоне, другая часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии, украинская армия понесла большие потери.