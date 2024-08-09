Политолог заявил о переломе ситуации в Курской области

Перелом произошел в Курской области накануне во второй половине дня, пишет в Telegram-канале политолог Сергей Марков.

По его данным, до этого момента шло наступление ВСУ, однако ситуация изменилась с переброской в район резервов ВС России. Минобороны такой ход боевых действий не комментировало.

Курская область — вчера во второй половине дня произошел перелом. Ранее три дня наступали ВСУ. Со вчерашнего вечера армия России наконец перешла от обороны к контратакам. Сделать это позволила переброска резервов, — пишет эксперт.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск и уже вступили в бой с ВСУ, напавшими на регион. По данным канала, сейчас они находятся под Суджей. В публикации канала уточняют, что там же в настоящее время работают батальоны добровольческого корпуса МО РФ. В самом российском военном ведомстве информацию не комментировали.

Украина выдвинула новые условия после атаки на Курскую область

Ранее заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак заявил, что действия ВСУ в пределах российских границ являются эскалацией конфликта. Произошедшее вызывает беспокойство у всемирной организации.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх тем временем заявила, что США не считают действия украинских войск в Курской области эскалационными. По ее словам, Киев делает то, что нужно, чтобы достичь успеха.