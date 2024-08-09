Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области продолжает снабжать Украину разведданными и поддерживать разными способами, сообщил представитель американского министерства порталу War Zone.

Представитель Пентагона указал на то, что с Киевом поддерживаются регулярные контакты, предоставляются разведданные, но подчеркнул, что не может раскрыть детали о переговорах по Курской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на War Zone.

При этом источник уточнил, что в Пентагоне связались с командованием ВСУ, чтобы узнать о целях атак на область.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники в окружении украинского президента Владимира Зеленского сообщило, что Киев попросил Пентагон разрешить ВСУ атаковать Курскую область ракетами ATACMS.

У берегов Крыма заметили шпионский дрон США

До этого президент Украины Владимир Зеленский после нападения ВСУ на Курскую область встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.