В Пентагоне подтвердили поддержку ВСУ разведданными
Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области продолжает снабжать Украину разведданными и поддерживать разными способами, сообщил представитель американского министерства порталу War Zone.
Представитель Пентагона указал на то, что с Киевом поддерживаются регулярные контакты, предоставляются разведданные, но подчеркнул, что не может раскрыть детали о переговорах по Курской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на War Zone.
При этом источник уточнил, что в Пентагоне связались с командованием ВСУ, чтобы узнать о целях атак на область.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники в окружении украинского президента Владимира Зеленского сообщило, что Киев попросил Пентагон разрешить ВСУ атаковать Курскую область ракетами ATACMS.
У берегов Крыма заметили шпионский дрон США
До этого президент Украины Владимир Зеленский после нападения ВСУ на Курскую область встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.