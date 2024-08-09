Военный эксперт: «ВСУ собираются закрепиться в Курской области»

ВСУ серьезно намерены бороться в Курской области, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Как он отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», это не просто демонстрация, так как Украина послала много бригад в этом направлении.

Это не просто какая-то демонстрация, иначе бы они не послали столько бригад. Очевидно, они хотят получить дополнительный пиар, ведь пересекли частично наши международные общепризнанные границы. Ну и Курская атомная электростанция рядом, что, вероятно, входит в их список целей, — объяснил эксперт.

Онуфриенко отметил, что этот удар со стороны ВСУ является продуманной операцией. Они нашли приграничный участок, где было спокойно. Дело в том, что несмотря на расположение российской армии в той области, основные силы были направлены на наступления в других регионах.

Поэтому Украина ударила именно по Курской области, — добавил эксперт.

Ранее мэр города Суджи Курской области Виталий Слащев сообщил, что в городе проводится эвакуация. По его словам, в городе сейчас есть проблемы с мобильной связью.

Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев

До этого жительница Суджи заявила, что ВСУ стреляли вслед гражданским машинам, на которых из города в Курск выезжали мирные жители. Она была в одном из автомобилей, ей и другим пассажирам удалось доехать до пункта назначения невредимыми.