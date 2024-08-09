«Высадились и умерли»: сорвана попытка десанта ВСУ на Кинбурской косе

«Военная хроника» заявила, что украинские военные снова попытались высадиться на Кинбурскую косу в Херсонской области.

«Сообщают, что пока развивается история в Курской области, ГУР снова отправило десант в один конец на Кинбурскую косу в Херсонской области. Приехали по классике — ночью на лодках. Высадились и умерли», — указывается в материале.

Уточняется, что цель этой акции осталась неизвестной.

Как казачья бригада "Дон" защищает Кинбурнскую косу от атак ВСУ

Ранее диверсанты ВСУ попытались высадиться на Тендровской косе на 12 катерах.