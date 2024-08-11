В Ровненской области объявили воздушную тревогу

В Ровненской области, расположенной на западе Украины, объявлена воздушная тревога.

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Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения. В настоящее время воздушная тревога действует в Киеве, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Вечером 10 августа сообщалось о серии взрывов в Харькове. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.