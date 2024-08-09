$86.56+0.6194.13+0.29
Почта

Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ

В результате ударов «Искандером» по командному пункту ВСУ в Харьковской области, возможно, были ликвидированы три замначальника генштаба ВСУ, среди которых – командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, сообщают СМИ.

Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ
© РИА Новости

Предположительно, после удара «Искандером» погибли сразу трое замначальника генштаба ВСУ, среди которых генерал Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Путин: планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.

CNN сообщила, что в команде главкома ВСУ Александра Сырского случился раскол из-за потерь украинских войск в ходе атаки на Курскую область.

Военные новости
Александр Пивненко
Александр Сырский
Михаил Драпатый
Владимир Горбатюк
Верховный суд
Генштаб