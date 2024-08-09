Появились подробности атаки ВСУ на Орловскую область

Никто из жителей Орловской области не пострадал из-за беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который удалось сбить над регионом. Такие подробности об атаке раскрыл местный губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

По данным властей, повреждений в Орловской области в результате инцидента выявлено не было. Как уточнил Клычков, на месте происшествия начали работу оперативные службы.

Раскрыто число уничтоженных за ночь БПЛА над регионами РФ

Губернатор Орловской области отметил, что в течение ночи в регионе принимали жителей Курской области, которые покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов.