В США рассказали, когда может начаться атака Ирана на Израиль

На Западе полагают, что Иран и ливанская группировка «Хезболла» может начать атаку на Израиль «в ближайшие дни».

Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

«Западные чиновники полагают, что Иран и «Хезболла» начнут атаки на Израиль в ближайшие дни, но надеются, что неделя лихорадочной международной дипломатии и новые военные развертывания в регионе помогут отсрочить и, возможно, смягчить последствия», — говорится в сообщении издания.

США, как отмечает газета, предупредили Иран, что его недавно избранное правительство и его экономика могут понести сокрушительный удар, если Тегеран предпримет крупное нападение на Израиль.

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При этом Израиль дал понять, что готов быстро ответить на любой удар и даже упредить его, если это необходимо, добавляет Wall Street Journal.

До этого министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир напомнил, что в 1960-е, в годы Шестидневной войны, еврейское государство смогло успешно нанести превентивные удары по противникам, намекнув на соответствующую стратегию для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.