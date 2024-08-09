Губернатор описал обстановку в Липецкой области после массированной атаки ВСУ

В Липецкой области, которая в ночь на пятницу, 9 августа, попала под массированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают работать экстренные службы. Обстановку в регионе описал его губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта в городе Липецке и Липецком МО. Перекрытия с дорог постепенно снимаются», — сообщил глава региона.

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Артамонов добавил, что в Липецке и Липецком округе отменили красный уровень угрозы — там сохраняется желтый уровень опасности. Губернатор рассказал, что выехал к жителям, которых эвакуировали из домов из-за атаки ВСУ.