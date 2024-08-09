Боец РФ сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ под Угледаром

Морпехи 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром, сообщил ТАСС командир расчета самоходной артиллерийской установки САУ 2С1 "Гвоздика" с позывным Рассвет.

"Мы работали по укрепрайону вражескому. Цель была поражена, укрепрайон разбили", - сказал командир.

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На счету расчета уничтожение реактивных систем ВСУ, артиллерийских установок М777, немецких Leopard, американских Bradley и многое другое. В ответ украинские войска пытаются атаковать беспилотниками.

"У нас есть средства радиоэлектронной борьбы, благодаря которым мы успешно отражаем эти атаки и выходим победителями в итоге", - добавил военнослужащий.

При этом, как уточнил командир, ствольную артиллерию на этом участке фронта ВСУ практически не используют.