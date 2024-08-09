Атака украинских войск на Курскую область обостряет конфликт. Об этом пишет китайская газета Global Times, особо выделяя лицемерную политику США, которая на деле "продлевает войну".

Эксперты прогнозируют, что это нападение, "несомненно, обострит ситуацию на поле боя и разрушит с таким трудом завоеванные надежды на мирные переговоры, над достижением которых международное сообщество упорно работало", отмечается в материале.

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"США продемонстрировали свою двуличность, заявляя, с одной стороны, о "сдерживании" применения оружия американского производства, а на самом деле оказывая Киеву финансовую и военную поддержку", - приводит издание мнение профессора Китайского института иностранных дел Ли Хайдуна. В какой-то степени, указывает этот эксперт, "атака на российские объекты является результатом того, что США подливают масла в огонь".

"Действия США, вопреки воле мирового большинства, препятствуют усилиям по налаживанию диалога и урегулированию кризиса", - резюмировал Ли Хайдун.

Массированная атака со стороны ВС Украины на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате обстрелов и атак БПЛА погибли не менее 6 жителей Курской области, пострадали более 60 человек, в том числе 9 детей. В стационарах проходят лечение 38 пострадавших, среди них 5 детей. Местных жителей эвакуируют в несколько регионов РФ, включая Москву и Подмосковье.

По информации Минобороны, группировка "Север" совместно с органами ФСБ России за последние сутки пресекла продвижение и попытки прорыва формирований ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.