Губернатор Липецкой области сообщил о работе системы ПВО в регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"Угроза атаки БПЛА! Работают ПВО и средства подавления", - написал он.

Названо количество попавших в зону эвакуации домовладений в Липецком округе

Губернатор призвал жителей не подходить к окнам, укрыться в ванной комнате. "Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА", - написал он.