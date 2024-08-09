Шесть человек пострадали в Липецкой области при атаке ВСУ

В результате атаки украинских беспилотников на Липецкую область пострадали шесть жителей. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

© Вечерняя Москва

— По предварительной информации, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больнице. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа, — написал он в Telegram-канале.

Движение пассажирского транспорта остановили в Липецке и Липецком муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности.

Режим ЧС ввели на территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Для обеспечения безопасности жителей решено провести эвакуацию населенных пунктов: Тынковка, Яковлевка, Копцевы хутора и Федоровка.

В Липецкой области объект энергоинфраструктуры поврежден при падении украинского беспилотника. Об этом рассказал Игорь Артамонов. По его словам, произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.