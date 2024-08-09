Штурмовики Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по личному составу и военной технике украинских войск в приграничном районе Курской области.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

«Работаем на Курском направлении. Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом», — подчеркнул лётчик Су-25 Дмитрий.

Ранее системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Брянской областью.