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Штурмовики Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по личному составу и военной технике украинских войск в приграничном районе Курской области.

Штурмовики Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничье Курской области
© РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

«Работаем на Курском направлении. Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом», — подчеркнул лётчик Су-25 Дмитрий.

Ранее системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Брянской областью.

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