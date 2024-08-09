В Севастополе над морем сбили несколько воздушных целей

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отражают в Севастополе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

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"Возможно падение осколков и суббоеприпасов. По информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов. Продолжается контроль обстановки", - проинформировал он.

Над морем, предварительно, сбито несколько воздушных целей, все службы приведены в готовность.