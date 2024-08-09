В Липецке сдетонировали взрывоопасные объекты вдали от гражданских строений
Детонация взрывоопасных объектов произошла в Липецкой области вдали от гражданских строений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы", - написал он.
Также Артамонов сообщил, что при падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения.
"В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам. Угроза атаки БПЛА сохраняется. Работают [силы] ПВО и средства подавления", - проинформировал он.