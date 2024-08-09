В Липецке сдетонировали взрывоопасные объекты вдали от гражданских строений

Детонация взрывоопасных объектов произошла в Липецкой области вдали от гражданских строений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы", - написал он.

Также Артамонов сообщил, что при падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения.