"Калашников" заявил о внедрении нейросетей в свои БПЛА-камикадзе

Концерн "Калашников" разрабатывает автоматическую систему целеуказания с нейросетями для дронов-камикадзе. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент концерна Алан Лушников.

"Конечно, - сказал он в ответ на вопрос о том, внедряются ли нейросети в беспилотники концерна. - Мы работаем над внедрением автоматической системы целеуказания на конечном участке полета управляемого барражирующего боеприпаса. Это является одним из приоритетных направлений модернизации наших изделий".

Калашников производит в том числе управляемые боеприпасы "Куб" - они предназначены для поражения бронетехники и живой силы противника, хорошо зарекомендовали себя в специальной военной операции. В конце 2023 года сообщалось об отгрузке модернизированных беспилотников "Куб" заказчику.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.