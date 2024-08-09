Минобороны сообщило об уничтожении техники и блиндажей ВСУ

Расчеты станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 "Копье" Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили легкобронированную технику и блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе поддержки действий штурмовых подразделений. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из противотанковых гранатометов уничтожили несколько единиц легкобронированной техники противника и вскрыли блиндажи ВСУ при ведении поддержки штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.

Как рассказал стрелок-наводчик с позывным Сигурт, расчеты СПГ-9 в основном работают по позициям ВСУ, расположенным в лесополосах. "Осколочными [боеприпасами] хорошо "перепахивают" лесополки. В принципе, нормальная машина", - отметил он.