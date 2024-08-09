Премьер Саксонии выступил за сокращение военной помощи Украине

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) выступил за сокращение военной поддержки Украины и за урегулирование конфликта дипломатическим путем.

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"Я с самого начала решительно высказывался против поставок оружия и выступал за дипломатические инициативы. В течение двух лет у меня было очень четкое мнение по этому поводу. К сожалению, я должен сказать, что оно подтвердилось по многим пунктам", - заявил Кречмер в интервью редакционному объединению RND. При этом он высказал мнение, что конфликт закончится не на поле боя, "но за столом переговоров".

"Мы больше не можем выделять Украине средства на оружие, чтобы это оружие было израсходовано и ни к чему не привело. Все должно быть пропорционально. Поддержка - да, но мы видим, что достигаем предела своих возможностей", - констатировал Кречмер. Он добавил, что "Германия поставляет оружие, но продвижения почти нет".

"Я еще раз призываю к активизации дипломатических усилий. Нам нужны союзы. Например, с Китаем и Индией, которые повлияют на [президента РФ Владимира] Путина таким образом, что он будет готов согласиться на прекращение огня", - заявил премьер Саксонии. Он высказался за заморозку конфликта. "Нужно заморозить эту войну. Нужно стратегическое время", - сказал Кречмер.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ уже выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.