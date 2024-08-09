США и Британия нанесли новый удар по Йемену

Очередную серию ударов нанесли США и Великобритания по портовой город Ходейда в Йемене, который находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах», передает RT со ссылкой на принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

© Iranian Army OfficeKeystone Press Agency, Globallookpress

По информации телеканала, по порту Рас-Иса было нанесено три авиаудара. О жертвах и разрушениях не сообщается.

США и Великобритания регулярно бьют по объектам военной инфраструктуры хуситов. Целями являются места хранения ракет и запуска беспилотников, радарные установки и склады с топливом и вооружением. Обстрелы связаны с началом спецоперации ЦАХАЛ в секторе Газа. Хуситы поддержали палестинцев и начали наносить удары по любым кораблям, связанным с Израилем.