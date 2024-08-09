Российские подразделения действуют очень избирательно и аккуратно, с нанесением минимального ущерба гражданской инфраструктуре, отметил в эфире НСН генерал Сергей Липовой.

Густонаселенная территория курского приграничья осложняет работу российских военных при уничтожении Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Киев запросил разрешение Пентагона атаковать Курскую область ракетами ATACMS, использование которых по российской территории пока запрещено. Советник Зеленского на условиях анонимности заявил, что использование этих ракет даст Киеву возможность удерживать часть территории Курской области. Липовой на этом фоне перечислил трудности быстрого выдавливания ВСУ за границу.

«Нужно учитывать, что боевые действия на сегодняшний день идут на густонаселенной территории Курской области. Это нас останавливает и серьезно осложняет работу наших подразделений. Здесь нужно действовать очень аккуратно и избирательно с нанесением минимального ущерба как гражданской инфраструктуре, так и среди потерь мирного населения. Мирное население всегда остается заложником в любой ситуации при военных конфликтах. Задача поставлена так, чтобы минимизировать потери на нашей территории. Поэтому наши подразделения с первых часов вторжения стараются действовать аккуратно и уничтожать противника только именно по очагам сопротивления огневого воздействия. Эта тактика продолжается дальше», – сказал Липовой.

По словам генерала, при других условиях украинскую группировку можно было бы быстро уничтожить.

«Если смотреть с точки зрения тактики военного искусства, ведения современного боя, то эту группировку можно было уничтожить за короткое время, применив все наши средства, имеющиеся на вооружении, начиная от систем залпового огня и ракет. Но боевые действия идут на территории Российской Федерации, поэтому проводиться крайне избирательная тактика. У нас достаточно высокоточного оружия, как только наша разведка с помощью дронов выявляет скопление бронетехники и личного состава, по ним наносятся удары», – указал собеседник НСН.

Комментируя информацию о запросе Украиной разрешения Пентагона атаковать Курскую область ракетами ATACMS, Липовой отметил, что ВСУ и так используют все предоставленное ей оружие.

«Запрос о разрешении на применение какого-либо вида американского оружия – это игра в демократию и политическое словоблудие. Украина никогда не стеснялась в применении всех видов оружия, которые ей поступают и находятся в ее распоряжении. Второе – ракеты ATACMS наши средства ПВО научились неплохо нейтрализовать. Чтобы удержать ту территорию, на которой они пытаются сейчас закрепиться, эти ракеты не помогут. Их все равно выбьют, уничтожат и восстановят нашу территориальную целостность», – резюмировал генерал.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с момента начала боевых действий в Курской области потери ВСУ составили 660 военных и 82 единицы бронетехники. Отмечалось, что боевые действия ведут группировка войск «Север», органы ФСБ России и пограничники, подтягиваются резервы. Отмечалось, что используются авиация, ракетные войска, артиллерия. Кроме того, наносятся удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.

Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев

Telegram-канал «SHOT» вечером 8 августа со ссылкой на источник сообщил, что батальоны добровольческого корпуса Минобороны РФ и бойцы группы «Вагнера» прибыли в Курскую область и уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей. В Курскую область также прибыл спецназ «Ахмат», передает «Радиоточка НСН».