Жительница Суджи рассказала о стрельбе ВСУ по гражданским машинам

Жительница Суджи Курской области Раиса Соловьева рассказала о том, как военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляли по гражданским автомобилям. Ее слова передает РИА Новости.

«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», — заявила жительница.

Она подчеркнула, что бойцы ВСУ в ходе «стрельбища» не смогли попасть по ее автомобилю и ей удалось уехать. По ее словам, ее племянник остался в Судже, однако с ним не удается связаться.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали психологический спецназ при атаке на Курскую область. Также в боях в Курской области замечены подразделения 22-й, 32-й и 88-й механизированных бригад, 49-я артиллерийской бригады и 103-й отдельной бригады теробороны, корпуса рейнджеров ССО.