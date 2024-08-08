Появились кадры последствий удара по штабу с генералами ВСУ под Харьковом

В сети появилось видео последствий удара по ключевому командному пункту ВСУ в Харьковской области, где, предположительно, в этот момент находились украинские генералы.

Видео снято коптером и представляет собой картинку с тепловизора. Утверждается, что на кадрах видно пламя, вырывающееся из-под земли на месте бывшего заглубленного командного пункта артиллерийского реактивного полка в Малиновке.

Ранее несколько источников сообщили, что российские военные поразили ракетами "Искандер" один из ключевых штабов ВСУ на харьковском направлении.

Утверждалось, что в момент удара там, по предварительным данным, могли находиться высшие офицеры ВСУ и нацгвардии, который командовали украинской атакой на Курскую область.

ВС России ликвидировали генералов ВСУ, ответственных за атаку в Курскую область

СМИ писали о гибели сразу троих замначальника генштаба ВСУ - это Владимир Горбатюк, а также командующий группировкой войск "Харьков" Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов и командующий нацгвардией Александр Пивненко.

Официального подтверждения этой информации нет.