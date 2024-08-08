СМИ: бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск

Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск и уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ), напавшими на регион. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Батальоны добровольческого корпуса МО РФ и бойцы группы „Вагнера“ прибыли в Курскую область, Они уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей», — отмечает Shot.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

С 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, включая девять детей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Бои в Курской области идут третий день, начиная с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе, передает НСН.