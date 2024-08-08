CNN: В команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол

Подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского сомневаются в его способности вести против России военные действия на истощение, в команде генерала произошел раскол, пишет CNN.

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Отмечается, что подчиненные Сырского ставят под сомнение его готовность нести значительные потери в боях на истощение на передовой.

Западные СМИ отмечали, что перестановки в окружении Сырского, которые провел Владимир Зеленский, могут ослабить позиции главнокомандующего ВСУ. Тогда речь шла об отставке командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, чье место занял генерал Андрей Гнатов, заочно осужденный в России за преступления в Донбассе.

Сырский созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область

Аналитики отмечали, что отстранение Содоля может ослабить Сырского, которого и так не любят в армии, а также сыграть против самого Зеленского.

Сам Сырский сейчас, предположительно, находится в Сумской области, откуда ВСУ атакуют приграничные районы Курской области.