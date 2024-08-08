Раненого Поддубного нашел на дороге местный житель

Медик-доброволец с позывным «Дед» рассказал, что военкора Евгения Поддубного сперва не узнали на промежуточном пункте оказания помощи, туда его привез местный житель, который ехал из Суджи.

По словам медика, местный житель увидел военкора, лежащего на обочине, и затащил к себе в машину. Машина Поддубного была атакована FPV-дроном, несколько раз перевернулась, а в это время, вероятнее всего, журналист выпал из внедорожника, передает «Комсомольская правда».Медик пояснил, что коллеги военкора, ехавшие в другой машине, после взрыва взломали заклинившие двери автомобиля Поддубного, но увидели только стену пламени, где выжить никто не мог. Военкор, судя по всему, выпал из переворачивающейся машины, а коллеги впотьмах этого не увидели.

«Женька сам выполз на обочину, где его и подобрал выезжавший из города житель», – добавил «Дед».

Он также признался, что на промежуточном пункте оказания помощи военкора сперва не узнали:

«Он был обожжен, разговаривал непонятно, говорил что-то. Мы естественно сразу же его проверили, чтобы гранат не было, мы же не знаем, кто это. Нашли документы у него – Поддубный. Но мы-то не знаем, кто, все люди одинаковые».

Медик рассказал, что узнали они военкора только после того, как прочли смообщения о его гибели в интернете.

«Я говорю: Как "погиб", если он – вот, у нас лежит в машине», – пояснил «Дед».

Он пояснил, что после того, как военкора к ним привез местный жители, журналиста раздели, сделали полный осмотр, обработали, вкололи необходимые препараты и приняли решение быстро его перевозить в больницу.

Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.