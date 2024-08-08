В составе частей украинской армии, атаковавших Курскую область, воюют польские наемники. Об этом сообщили российские СМИ.

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«В составе подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область, находятся польские наемники», — заявили Life.ru со ссылкой на telegram-каналы.

По их словам, у российских границ были замечены около 30 солдат, которые общались на польском языке и были вооружены американскими карабинами M4 и польскими автоматами MSBS Grot. Отмечается, что общее число наемников «существенно» выше указанного количества.

Немецкий журналист рассказал о просчете ВСУ в Курской области

Ранее бойцы и офицеры, которым удалось выйти из окружения ВСУ в Курской области, рассказали о том, что в составе украинских бригад действуют либо офицеры НАТО, либо западные наемники — была слышна польская и французская речь. Эту информацию передает MK.RU.