Mtavari: танк загорелся во время учений в Грузии, серьезно пострадал военный

Танк загорелся во время учений на военной базе Сенаки в Грузии, серьезно пострадал военный. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

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Грузинский военнослужащий, 47-летний Зураб Писенко, получил ожоги. Его экстренно отправили на лечение в Турцию.

В конце июля вертолет пограничной полиции Грузии врезался в скалу во время поисков парапланеристов в Гудаури. После этого глава МВД страны Вахтанг Гомелаури заявил о необходимости приостановить полеты на парапланах, чтобы разобраться в причине падения этих летательных средств. По его словам, после проверок может быть принято решение о выдаче лицензий только тем, кто профессионально управляет парапланами.

До этого истребитель Су-25 потерпел крушение возле села Дисвели Болнисского муниципалитета в Грузии. По данным в Минобороны страны, крушение произошло во время тренировочного полета одного из летчиков.