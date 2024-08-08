Губернатор Гладков лично попросил уезжать жителей приграничья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей населенного пункта Колотиловка (Краснояружский район) уехать на время участившихся обстрелов ВСУ. Он также распорядился о корме домашних животных на время отсутствия в селе людей.

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«В последние дни увеличилось количество обстрелов села Колотиловка Краснояружского района <…> Попросил их [жителей] покинуть село на время, пока здесь опасно», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В ходе обсуждения ситуации с жителями выяснилось, что им необходима «помощь с вывозом имущества», а также в «кормежке собак и кур». По словам Гладкова, бойцы будут кормить животных раз в день.

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Ранее Гладков рассказал о том, что в результате 86 обстрелов и атак дронов ВСУ 7 августа пострадали 16 жителей Белгородской области. Его слова передают 360.ru.

Также при обстреле ВСУ городского округа Шебекино в Белгородской области погиб один человек. Медики боролись за его жизнь, но он скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщает MK.RU.