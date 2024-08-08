Немецкий журналист рассказал о просчете ВСУ в Курской области

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что солдаты ВСУ в Курской области остались без защиты от атак с воздуха. Об этом этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Репке в социальных сетях.

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По его словам, прорвавшиеся в Курскую область солдаты ВСУ уничтожаются российскими ракетами и БПЛА. Как объяснил Репке, это происходит из-за того, что украинские солдаты остались без прикрытия с воздуха.

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«Небольшие группы украинских БМП проехали <…> в сторону Курской области без прикрытия с воздуха, РЭБ или пехоты, чтобы быть уничтоженными российскими беспилотниками и ракетами. Я этого не понимаю. К счастью, я не являюсь вдохновителем этого рискованного предприятия», — заявил он.

Ранее ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в приграничье начались боевые столкновения.