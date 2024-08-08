ВС России ликвидировали генералов ВСУ, ответственных за атаку в Курскую область

ВС РФ уничтожили командный пункт (КП) в Харьковской области и ликвидировали троих замначальника генштаба ВСУ Драпатого, Гнатова и Горбатюка, а также командующего Нацгвардией Украины Пивненко. Все они были ответственны за операцию «Суджа» украинских войск в Курской области. Об этом заявили российские СМИ.

© Официальный сайт Министерства обороны РФ

«Российские военные ночью нанесли удар по главному командному пункту обороны Харькова ВСУ в населенном пункте Малиновка Харьковской области <…> в момент удара там находились заместители начальника украинского генштаба Драпатый, Гнатов и Горбатюк, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко», — сообщила «Российская газета» со ссылкой на telegram-канал «Изнанка».

ВС России отбили у ВСУ захваченных сына и отца в Курской области

Там уточнили, что, по данным канала, эти люди являются штабом операции «Суджа» в Курской области.

В результате удара, произведенного ВС РФ в ночь с 6 на 7 августа, две ракеты «искандер» уничтожили КП и убили 20 военнослужащих и ранили еще 14. Об этом сообщают telegram-каналы Mash, «Изнанка» и «Российская газета», однако официально данная информация пока не подтверждается.