Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области

Украинские военные бросили на вторжение в Курскую область все свои резервы, после чего им уже «нечего будет нам противопоставить», заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Российская газета

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль ряд населенных пунктов, так как в них «не было никаких средств, сил и ресурсов». «Была одна линия обороны — это граница. И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными, потом уже технику выгнал и зашел напрямую на территорию», — рассказал Алаудинов. Lenta.ru

Ранее он сообщил, что один из отрядов «Ахмата» находится на территории Курской области. Сам командир тоже прибыл в регион. Газета.Ru